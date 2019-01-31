В Краснодаре сносят бетонный забор

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-31T08:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре приступили к сносу бетонного забора, который находился на углу с улицей Калинина, на Рашпилевской, 110. Об этом в своём фейсбуке сообщает помощник главы города Владимир Вербицкий.

В прошлом году администрация краевой столицы обратилась в Арбитражный суд Кубани с иском на компанию, которая занимается издательской и полиграфической деятельностью. Мэрия намеревалась освободить муниципальную землю, убрав бетонный забор.

В результате требования администрации удовлетворили, но собственник с исполнением решения суда тянул. Только тогда, когда компании пригрозили неустойкой в 20 тысяч рублей в день до момента исполнения постановления, дело сдвинулось с метровой точки.

По словам Вербицкого, на месте бетонного забора появится тротуар.

Также он отметил тот факт, что часть сооружения находится в частной собственности, его судьба пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU