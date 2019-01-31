2019-01-31T08:52:37+03:00
Общество

Туристам ограничат доступ к кораблю Rio

Вокруг судна создадут пограничную зону
Татьяна СМИРНОВА
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Туристам ограничат доступ к кораблю RioТуристам ограничат доступ к кораблю Rio
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Туристам ограничат доступ к кораблю Rio, который находится в Геленджике. Вокруг севшего на мель судна планируют создать пограничную зону.

Как сообщает администрация города, на борту корабля до сих пор находятся иностранные граждане. В связи с этим и необходимо создать пограничную зону и таможенный контроль.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря корабль попал в сильный шторм и сел на мель. После этого он стал местной достопримечательностью. К судну начали приезжать сотни туристов, а жители Новороссийска и Геленджика стали организовывать к нему экскурсии.

С каждым днем вокруг корабля появляется все больше и больше мусора. Ранее «Комсомолка» сообщала, что 2 февраля пройдёт экологическая акция, в рамках которой каждый желающий может сделать доброе дело и помочь очистить побережье от бутылок и пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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