Туристам ограничат доступ к кораблю Rio
Туристам ограничат доступ к кораблю Rio, который находится в Геленджике. Вокруг севшего на мель судна планируют создать пограничную зону.
Как сообщает администрация города, на борту корабля до сих пор находятся иностранные граждане. В связи с этим и необходимо создать пограничную зону и таможенный контроль.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря корабль попал в сильный шторм и сел на мель. После этого он стал местной достопримечательностью. К судну начали приезжать сотни туристов, а жители Новороссийска и Геленджика стали организовывать к нему экскурсии.
С каждым днем вокруг корабля появляется все больше и больше мусора. Ранее «Комсомолка» сообщала, что 2 февраля пройдёт экологическая акция, в рамках которой каждый желающий может сделать доброе дело и помочь очистить побережье от бутылок и пакетов.
ИСТОЧНИК KP.RU