2019-01-31T09:21:54+03:00
Общество

На Кубани расширят господдержку КФХ

Это инициатива главы администрации края
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани расширят господдержку КФХНа Кубани расширят господдержку КФХ
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30 января прошла семнадцатая сессия законодательного собрания Краснодарского края. На мероприятии было принято решение увеличить господдержку крестьянско-фермерским хозяйствам. Инициативу внёс глава администрации края.

Финансовая помощь в виде господдержки направлена на предоставления субсидий, которые помогут животноводам возместить часть затрат на содержание дойных животных. Это способствует росту численности коров, а также развитию молочного скотоводства на Кубани.

Руководитель краевого Минсельхоза Фёдор Дерека отметил, что изменения в законе, который регулирует наделение органов местного самоуправления госполномочиями по поддержке сельхозпроизводства и организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, а также их лечению и защите населения от общих для человека и животных болезней, требуют расходов бюджета региона. Это связано с проведением автоматизированных рабочих мест сотрудников в соотвествии с требованиями действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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