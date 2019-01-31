В Новороссийске на горе Колдун произошёл обвал берега

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-31T09:46:50+03:00

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В январе в Новороссийске на горе произошёл обвал берега.

«Часть террасы на первом мысе между Мысхако и Широкой Балкой оторвалась от подножия горы Колдун», - сообщили очевидцы. Также они выложили в социальную сеть видеозапись, на которой видно место обвала.

По всей видимости это произошло из-за оползня.

Местные жители рассказывают, что подобные случаи - не редкость на черноморском побережье, но в Новороссийске давно такого не было.

В связи с обстоятельствами следует быть осторожными на краю обвала, а также во время движения по береговой черте вдоль кромки моря.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске микроавтобус столкнулся с грузовой "Газелью". В аварии пострадала пассажирка маршрутки, остальные участники ДТП отделались синяками.

ИСТОЧНИК KP.RU