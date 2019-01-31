2019-01-31T10:07:46+03:00
Общество

Три новые мини-поликлиники появятся в сочинских селах

Об этом сообщает администрация города-курорта
Татьяна СМИРНОВА
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Три новые мини-поликлиники появятся в сочинских селахТри новые мини-поликлиники появятся в сочинских селах
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В сочинских селах появятся три новых мини-поликлиники. Одна из них будет расположена в Измайловке.

- Здание уже готово, осталось сдать внутренний ремонт, завести медицинское оборудование и решить вопросы с документами, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Также ещё два таких учреждения откроют в ауле Хаджико и селе Пластунке. В настоящее время там проводится краевая экспертиза.

Помимо этого заявку на строительно кабинета врача общей практики подал посёлок Орел-Изумруд.

Администрация Сочи отметила, что медицинское учреждение открылось в прошлом году в селе Краево-Армянском, в котором сейчас проживает около 2000 человек.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани до 2024 года приобретут свыше 1 тыс. единиц оборудования для лечения онкобольных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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