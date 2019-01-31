2019-01-31T10:27:44+03:00
Происшествия

В Анапе на кладбище вандалы выдернули кресты

Полиция уже начала проверку
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Анапе на кладбище вандалы выдернули крестыВ Анапе на кладбище вандалы выдернули кресты
Изменить размер текста:

В Анапе на Старом кладбище неизвестные выдернули несколько крестов из земли. Фотографии, на которых запечатлены поврежденные надгробия, попади в социальные сети. На них видно, что недалеко от могил лежат кресты.

В Анапе на кладбище вандалы выдернули кресты

В Анапе на кладбище вандалы выдернули кресты

Кадры попали в руки сотрудникам правоохранительных органов во время мониторинга интернета. В настоящее время они проводят проверку по данному факту.

Заместитель директора МУП «Бюро по оказанию ритуальных услуг» Олег Иванов сообщил о том, что сотрудники организации не проводили подобных работ.

"Смотрители 30 января нашли два старых креста, валявшихся у могил, и увезли их вместе с мусором. Планируется проверить 31 января территорию кладбища и убрать остальные кресты", - цитирует Иванова "Анапское Черноморье".

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гулькевичском районе двое мужчин украли из подвала 30 литров вина
В «ТНС энерго Кубань» подведены итоги акции по списанию пени
ВТБ в Cочи проведет встречу с акционерами и инвесторами
Из России выдворят гражданина Таджикистана за попытку перелета из Анапы в Ташкент
В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу
В Лабинске пенсионерка сбила трёхлетнюю девочку
В Краснодаре спортсмены и журналисты сыграют в шахматы
Жительница Кубани во время ссоры зарезала бывшего мужа
Три новые мини-поликлиники появятся в сочинских селах
В Новороссийске на горе Колдун произошёл обвал берега
На Кубани расширят господдержку КФХ
Туристам ограничат доступ к кораблю Rio
В Краснодаре сносят бетонный забор
В Сочи загорелся торговый центр
В Краснодаре мужчину оштрафуют за создание стихийной свалки
В Геленджике возле корабля Rio проведут уборку
На Кубани осудили старшего сержанта за превышение полномочий с применением насилия
Пассажиры «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, подали иск на возмещение почти 12 миллионов рублей
На Кубани до 2024 года приобретут свыше 1 тыс. единиц оборудования для лечения онкобольных
В школах Кубани ограничат время пользования телефонами и планшетами
В Динском районе столкнулись трактор и иномарка
В Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта
Пираты освободили новороссийского моряка, которого взяли в плен в Гвинейском заливе
Глава региона поручил увеличить уровень газификации Абинска до 80%
Житель Кубани почти год прятал пятилетнего сына от его матери
На Кубани три пьяных парня украли автомобиль местного жителя и сожгли его