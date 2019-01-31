СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-31T10:27:44+03:00

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В Анапе на Старом кладбище неизвестные выдернули несколько крестов из земли. Фотографии, на которых запечатлены поврежденные надгробия, попади в социальные сети. На них видно, что недалеко от могил лежат кресты.

В Анапе на кладбище вандалы выдернули кресты

Кадры попали в руки сотрудникам правоохранительных органов во время мониторинга интернета. В настоящее время они проводят проверку по данному факту.

Заместитель директора МУП «Бюро по оказанию ритуальных услуг» Олег Иванов сообщил о том, что сотрудники организации не проводили подобных работ.

"Смотрители 30 января нашли два старых креста, валявшихся у могил, и увезли их вместе с мусором. Планируется проверить 31 января территорию кладбища и убрать остальные кресты", - цитирует Иванова "Анапское Черноморье".

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи снесли четыре незаконно построенных объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU