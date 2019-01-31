Жительница Кубани во время ссоры зарезала бывшего мужа

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-31T10:42:39+03:00

Она нанесла ему не менее 13 ударов ножом

Изменить размер текста: A A

Жительница посёлка Приморского зарезала своего бывшего мужа во время ссоры.

Согласно версии следствия, после развода 40-летняя женщина и 45-летний мужчина жили в одном доме. 25 января между ними произошёл конфликт. После этого женщина пошла на кухню, взяла нож и набросилась на мужчину, который лежал на кровати. Она нанесла ему не менее 13 ударов.

После этого женщина побежала к соседке и попросила ее вызвать скорую помощь. Но медицинские работники не смогли ничем помочь мужчине, так как он умер на месте от полученных ран.

Злоумышленницу задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту в отношении 40-летней жительницы Кубани возбудили уголовное дело.

В настоящее время ведётся расследование. До его окончания женщина пробудет под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU