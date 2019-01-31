2019-01-31T11:09:42+03:00
Общество

В Краснодаре спортсмены и журналисты сыграют в шахматы

Турнир пройдёт 31 января
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре спортсмены и журналисты сыграют в шахматыВ Краснодаре спортсмены и журналисты сыграют в шахматы
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31 января в четыре часа дня в Краснодаре в ТРК «СИТИ ЦЕНТР» пройдёт lll Открытый чемпионат по шахматам. В нем примут участие как опытные журналисты, так и начинающие - студенты журфака КубГУ- и гала-матч «Звезды спорта». Турнир пройдёт при поддержке Шахматной федерации ЮФО и Крайинвестбанка.

За медали в личном первенстве поборются мужчины и женщины, а редакции региональных СМИ - за Кубок Федерации спортивных журналистов Кубани.

В гала-матче «Звезды спорта» играть в шахматы сядут знаменитые спортсмены: депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, председатель Олимпийского совета Кубани, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.

- Эти соревнования пройдут в поддержку реализации федеральной программы «Шахматы в школе» и других благотворительных инициатив, предпринимаемых для развития шахмат в России. Как депутат Госдумы я направил благодарственные письма в адрес руководства наиболее активных школ, работающих с детьми в данном направлении, - об этом сообщил депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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