В Лабинске пенсионерка сбила трёхлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-31T11:25:24+03:00

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26 января в Лабинске пожилая женщина сбила трёхлетнюю девочку.

- Около семи часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Декабристов и Карла Маркса. На указанное место прибыли правоохранители. По предварительным данным, 60-летняя пенсионерка, сидевшая за рулём автомобиля марки BYD, сбила 38-летнюю женщину и трёхлетнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил многочисленные травмы, от которых умер в больнице.

Также пострадала и 38-летняя женщина. Ей назначили амбулаторное лечение.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело. В настоящее время пенсионерка находится под подпиской о невыезде.

Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU