В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу
В порту Туапсе нашли нашли бомбу времён Великой Отечественной войны. Ее вес составил 50 кг.
- Во время проведения дноуглубительных работ в порту бомба всплыла на поверхность. Ее достали из воды и вывезли в безопасное место, чтобы никто не пострадал, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс- службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу
Территорию, на которой находился снаряд, оцепили до прибытия специалистов минно-взрывного подразделения.
В настоящее время 200-миллиметровая бомба обезврежена и ликвидирована.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 28 января около десяти часов утра в Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон без последующего горения. По предварительным данным, во время происшествия пострадали три человека. Их доставили в Центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU