2019-01-31T11:47:54+03:00
Происшествия

В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу

Ее обезвредили и ликвидировали
Татьяна СМИРНОВА
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В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбуВ Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу
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В порту Туапсе нашли нашли бомбу времён Великой Отечественной войны. Ее вес составил 50 кг.

- Во время проведения дноуглубительных работ в порту бомба всплыла на поверхность. Ее достали из воды и вывезли в безопасное место, чтобы никто не пострадал, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс- службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу

В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу

Территорию, на которой находился снаряд, оцепили до прибытия специалистов минно-взрывного подразделения.

В настоящее время 200-миллиметровая бомба обезврежена и ликвидирована.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 28 января около десяти часов утра в Абинском районе в частном доме взорвался газовый баллон без последующего горения. По предварительным данным, во время происшествия пострадали три человека. Их доставили в Центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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