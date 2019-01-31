2019-01-31T12:24:57+03:00
Происшествия

Из России выдворят гражданина Таджикистана за попытку перелета из Анапы в Ташкент

Он нарушил режим пребывания стране
Татьяна СМИРНОВА
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Из России выдворят гражданина Таджикистана за попытку перелета из Анапы в ТашкентИз России выдворят гражданина Таджикистана за попытку перелета из Анапы в Ташкент
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Гражданина Таджикистана выдворят из России за то, что он пытался перелететь из Анапы в Ташкент.

- Срок пребывания в стране у 23-летнего иностранца истёк в июле прошлого года. После этого он решил покинуть территорию России и отправиться в Узбекистан. Но правоохранители во время досмотра его документов выявили нарушения и не допустили перелёт, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Согласно решению суда, молодому человеку предстоит оплатить штраф в размере 2000 рублей. После этого его выдворят из страны.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в аэропорту Краснодара ограбили мужчину. Он забыл свой кошелек в зале ожидания, а когда опомнился, то его уже не было на месте. Полиция выяснила, что вещь краснодарца присвоил себе житель Приморско-Ахтарского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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