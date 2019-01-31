ВТБ в Cочи проведет встречу с акционерами и инвесторами

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-31T12:18:09+03:00

На встрече эксперты ВТБ и Московской биржи поделятся основными трендами фондового рынка и новыми инструментами для частных инвесторов

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Представители Банка расскажут о финансовых результатах за 2018 год, дивидендной политике, стратегии развития и планах группы ВТБ на текущий год, а также о программе льгот и привилегий для акционеров.

На встрече эксперты ВТБ и Московской биржи поделятся основными трендами фондового рынка и новыми инструментами для частных инвесторов.

Мероприятие состоится по адресу: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 17, гостиница «Hyatt Regency Сочи». Начало - в 17:30, сбор и регистрация участников - с 17:00. Ожидаемая продолжительность встречи – 2 часа.

Зарегистрироваться на семинар можно при помощи мобильного приложения «Акционер ВТБ», по телефону (495) 258-4947 или по электронной почте shareholders@vtb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU