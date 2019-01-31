В «ТНС энерго Кубань» подведены итоги акции по списанию пени

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-31T12:28:18+03:00

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В ПАО «ТНС энерго Кубань» подведены итоги акции «Оплати долг без пени», участниками которой стали свыше 12 000 жителей Краснодарского края и Республики Адыгея.

По результатам акции клиенты компании внесли платежей на общую сумму более 37,1 млн рублей, а суммарный объем списанных пеней превысил 3 млн рублей. При этом самый большой погашенный долг составил 217, 8 тыс. рублей, а списанная по нему пеня – более 54,7 тыс. рублей. Среди всех обслуживаемых районов наибольший отклик получен от жителей Центрального района Сочи – в акции приняли участие порядка 1,1 тыс. потребителей–физических лиц.

Согласно условиям акции, ее участниками мог стать любой клиент, который до 25 декабря оплатил не только текущее потребление по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым в этот же месяц, рассчитанное самостоятельно, но и долг за электроэнергию, образовавшийся на 1 декабря 2018 года.

- Эта акция стала для наших клиентов реальной возможностью не нести дополнительные расходы по оплате пени, - комментирует первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Сергей Гайворонский. – И мы рады, что многие благодаря ей теперь в ряду добросовестных плательщиков. Надеемся, что все потребители услуг «ТНС энерго Кубань» станут отныне ежемесячно оплачивать свои счета, не накапливая долгов и оплачивая вовремя за потребленную электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU