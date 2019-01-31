СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-31T12:29:31+03:00

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В Гулькевичском районе двое мужчин украли из подвала 30 литров вина.

- В отделение полиции обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что из подвала ее дома пропали емкости с вином объемом 30 литров. На указанное место прибыли правоохранители. На месте преступления они нашли рюкзак, который забыл один из злоумышленников. В то время, когда в подвале работали сотрудники полиции, туда проник неизвестный мужчина. Его задержали, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Позже 48- летний мужчина пояснил, что вернулся в подвал, чтобы забрать рюкзак, который забыл во время совершения преступления.

Правоохранители установили, что вино задержанный украл вместе со своим 38-летним знакомым.

В отношении подозреваемых возбудившись уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU