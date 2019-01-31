2019-01-31T12:55:16+03:00
Происшествия

На Кубани задержали девушку, которая украла у пенсионерки 12000 рублей

Ей грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На Кубани задержали девушку, которая украла у пенсионерки 12000 рублейНа Кубани задержали девушку, которая украла у пенсионерки 12000 рублей
Изменить размер текста:

На Кубани задержали подозреваемую в ограблении пенсионерки.

- В отделение полиции обратилась пожилая женщина. Она сообщила правоохранителям о том, что обнаружила пропажу денег со своей карты. Сотрудники полиции установили, что пенсионерка пыталась снять средства в банкомате, но не получив нужной информации и чека, она ушла. Позже пострадавшая получила сообщение о том, что с ее счета сняли 12000 рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемой злоумышленницы. Ею оказалась 25-летняя местная жительница.

Украденные деньги у задержанной изъяли и вернули пенсионерке.

По данному факту в отношении девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани поздравили победителей и призеров регионального чемпионата WorldSkills Russia
В Сочи мужчины хотели вынести из магазина алкоголь стоимостью 35 тысяч рублей
В Славянском районе мужчина напал на продавщицу с ружьем и отобрал у нее 20 тысяч рублей
В Анапском археологическом музее появились артефакты возрастом 5 тысяч лет
В Сочи застройщик на деньги дольщиков на месте частного дома хотел возвести многоквартирный
Краснодарский край обеспечивает 40 процентов налоговых доходов ЮФО
В Выселковском районе легковушка влетела в КамАЗ с прицепом
Краснодарец задолжал по алиментам почти 2 миллиона рублей
В Туапсе полицейских осудят за превышение должностных полномочий
В Сочи инспектор водоканала отказался от взятки в 30 тысяч рублей
Кубанцы стали покупать более дорогие смартфоны и избегать кредитов
В Краснодаре уберут забор вдоль стадиона «Динамо»
Петербуржца, из-за которого посадили самолет в Сочи, суд арестовал на 2 месяца
Спасатели помогли мужчине выбраться из леса
В Гулькевичском районе двое мужчин украли из подвала 30 литров вина
В «ТНС энерго Кубань» подведены итоги акции по списанию пени
ВТБ в Cочи проведет встречу с акционерами и инвесторами
Из России выдворят гражданина Таджикистана за попытку перелета из Анапы в Ташкент
В Туапсе нашли 50-килограммовую бомбу
В Лабинске пенсионерка сбила трёхлетнюю девочку
В Краснодаре спортсмены и журналисты сыграют в шахматы