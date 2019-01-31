На Кубани задержали девушку, которая украла у пенсионерки 12000 рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-31T12:55:16+03:00

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На Кубани задержали подозреваемую в ограблении пенсионерки.

- В отделение полиции обратилась пожилая женщина. Она сообщила правоохранителям о том, что обнаружила пропажу денег со своей карты. Сотрудники полиции установили, что пенсионерка пыталась снять средства в банкомате, но не получив нужной информации и чека, она ушла. Позже пострадавшая получила сообщение о том, что с ее счета сняли 12000 рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемой злоумышленницы. Ею оказалась 25-летняя местная жительница.

Украденные деньги у задержанной изъяли и вернули пенсионерке.

По данному факту в отношении девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU