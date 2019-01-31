2019-01-31T13:00:16+03:00
Происшествия

Спасатели помогли мужчине выбраться из леса

Медицинская помощь ему не потребовалась
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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Сотрудники из южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС помогли потерявшемуся мужчине выйти к дому.

В Сочи местный жители вышел из двора на улице Джапаридзе и направился на прогулку в лесной массив. Через некоторое время мужчина понял, что найти обратный путь самостоятельно не может. Он остановился возле столба линий электропередач и оттуда и позвонил спасателям.

Сообщение поступило дежурному МЧС 31 января около 8:50. Потерявшийся заявил, что он заблудился в лесу и ему требуется помощь.

- В течение часа сотрудники из южного регионального поисково-спасательного отряда обнаружили мужчину в горно-лесной местности и вывезли его в городскую черту. Медицинская помощь ему не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона. Их обнаружили сотрудники мусороуборочной компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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