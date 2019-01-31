Петербуржца, из-за которого посадили самолет в Сочи, суд арестовал на 2 месяца

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-31T13:27:13+03:00

Он обвиняется в хулиганстве на борту воздушного судна

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- В Сочи суд арестовал на 2 месяца Андрея Тищенко. Он обвиняется в хулиганстве на борту воздушного судна, которое следовало рейсом «Санкт-Петербург - Анталья», - сообщила "Комсомольской правде" - Кубань" помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Напомним, днем 29 января в самолете, который летел по маршруту Петербург –Анталья, через некоторое время после взлета в салоне начал хулиганить пьяный пассажир. В итоге, когда мужчина полез с кулаками на стюардессу, командир воздушного корабля решил экстренно приземлиться в аэропорту Сочи и высадить хулигана.

В Сочи Андрея задержали. Проведенная экспертиза подтвердила, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. На допросе со следователем мужчина пытался объяснить свое поведение, однако слова подбирал с трудом.

- У меня был алкоголь с собой, купил его в дьюти-фри, на борту выпил. После этого ничего не помню, - честно признается Андрей. - Сотрудники полиции рассказали и показали – я хулиганил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СК России. - В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

Несколько пассажиров решили подать на хулигана в суд из-за задержек и морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU