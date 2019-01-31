Петербуржца, из-за которого посадили самолет в Сочи, суд арестовал на 2 месяца
- В Сочи суд арестовал на 2 месяца Андрея Тищенко. Он обвиняется в хулиганстве на борту воздушного судна, которое следовало рейсом «Санкт-Петербург - Анталья», - сообщила "Комсомольской правде" - Кубань" помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.
Напомним, днем 29 января в самолете, который летел по маршруту Петербург –Анталья, через некоторое время после взлета в салоне начал хулиганить пьяный пассажир. В итоге, когда мужчина полез с кулаками на стюардессу, командир воздушного корабля решил экстренно приземлиться в аэропорту Сочи и высадить хулигана.
В Сочи Андрея задержали. Проведенная экспертиза подтвердила, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. На допросе со следователем мужчина пытался объяснить свое поведение, однако слова подбирал с трудом.
- У меня был алкоголь с собой, купил его в дьюти-фри, на борту выпил. После этого ничего не помню, - честно признается Андрей. - Сотрудники полиции рассказали и показали – я хулиганил.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо тюремное заключение сроком до пяти лет.
- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СК России. - В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.
Несколько пассажиров решили подать на хулигана в суд из-за задержек и морального вреда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет из Петербурга в Анталью экстренно сел в Сочи из-за напавшего на стюардессу дебошира
Хулигана сняли с рейса, а борт после дозаправки отправился по своему маршруту (читайте далее)
Самолет из Петербурга в Анталью экстренно сел в Сочи из-за напавшего на стюардессу дебошира
Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам и членам экипажа Boeing 737-800, рейса FV5863 авиакомпании «Россия», летевшего по маршруту Петербург – Анталья. Через некоторое время после взлета из Пулково, в салоне начал хулиганить пьяный пассажир, в итоге напавший с кулаками на стюардессу (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU