2019-01-31T13:31:47+03:00
Общество

В Краснодаре уберут забор вдоль стадиона «Динамо»

Он простоял на улице Красной более 12 лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице приступили к демонтажу забора, который стоял долгое время около стадиона «Динамо». Такое поручение дал глава города Евгений Первышов.

После завершения работ на участке от улицы имени Гаврилова до Одесской будет восстановлен тротуар для пешеходов и благоустроена прогулочная зона. Ширина освобождённой территории составит около 20 метров.

- Этот забор уже стал далеко не самой лучшей «достопримечательностью» города - в самом центре. Забор необходимо как можно быстрее убрать, освободить тротуар и прилегающую территорию, выполнить благоустройство и создать здесь прогулочную пешеходную зону, удобную для жителей, - прокомментировал Евгений Первышов.

- Ограждение на Красной установили еще в 2006 году для проведения реконструкции спорткомплекса. Протяженность забора составляет около 320 метров, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

По поручению главы Краснодара работу по демонтажу проведут в недельный срок. Управление муниципального контроля будет следить за разбором и вывозом конструкций на специальную площадку для хранения, а администрация Центрального округа за работами по дальнейшему благоустройству.

Напомним, стадион «Динамо» открыли в Краснодаре 1 августа 1932 года. Забор установили в 2006 году, в 2007 году организацию закрыли, а в 2012 году начались работы по реконструкции, их приостановили в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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