2019-01-31T14:03:35+03:00
Происшествия

В Туапсе полицейских осудят за превышение должностных полномочий

Один из них еще обвиняется в служебном подлоге
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе полицейских осудят за превышение должностных полномочийВ Туапсе полицейских осудят за превышение должностных полномочийФото: "КП" Архив
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В Туапсе завершено расследование уголовного дела в отношении командира отдельного батальона ППС, его заместителя и командира одного из взводов. Они обвиняются в организации и пособничестве в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.33, ч.5 ст.33, ч.1 ст.286 УК РФ). Одному полицейскому также предъявлено обвинение в служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2017 года к 36-летнему командиру батальона обратились двое мужчин. Они рассказали ему, что некоторые из его подчиненных нарушили закон. Местные жители даже представили доказательства – видеозапись.

Командир убедил мужчин, что поможет им. Но своему руководству он рассказал, что эти граждане вымогали у его подчиненного деньги. Потом он поручил своему заму составить против них административные протоколы и внести туда ложные сведения. Тот в свою очередь обратился к еще одному командиру взвода.

На основании этих подложных документов обратившимся за помощью мужчинам было назначено наказание в виде административного ареста, которое они частично отбыли.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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