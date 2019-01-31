2019-01-31T14:31:56+03:00
Происшествия

В Выселковском районе легковушка влетела в КамАЗ с прицепом

Пострадал водитель ВАЗ и его пассажирка
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по краюФото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по краю
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В Выселковском районе вчера, 30 января, около 13:00 в районе 39-километра автодороги станица Журавская – город Тихорецк произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 20-летний парень находился за рулем автомобиля марки ВАЗ 21093. Он выехал на полосу встречного движения и там он столкнулся с КАМАЗом с прицепом.

Известно, что парень получил права менее одного года назад,

- В результате аварии водитель легковушки и его 19-летняя пассажирка получили травмы, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Лабинске пенсионерка сбила трёхлетнюю девочку. Ребенок умер от полученных травм.

Также пострадала и 38-летняя женщина. Ей назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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