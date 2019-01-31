В Выселковском районе легковушка влетела в КамАЗ с прицепом
В Выселковском районе вчера, 30 января, около 13:00 в районе 39-километра автодороги станица Журавская – город Тихорецк произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 20-летний парень находился за рулем автомобиля марки ВАЗ 21093. Он выехал на полосу встречного движения и там он столкнулся с КАМАЗом с прицепом.
Известно, что парень получил права менее одного года назад,
- В результате аварии водитель легковушки и его 19-летняя пассажирка получили травмы, им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Лабинске пенсионерка сбила трёхлетнюю девочку. Ребенок умер от полученных травм.
Также пострадала и 38-летняя женщина. Ей назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU