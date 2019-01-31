Краснодарский край обеспечивает 40 процентов налоговых доходов ЮФО
Вениамин Кондратьев встретился с руководителем управления Федеральной налоговой службы РФ по краю Алексеем Семеновым. Они обсудили итоги и планы на 2019 год.
В прошлом году в бюджет было мобилизовано 275 миллиардов рублей доходов. Большую долю из этой суммы, около 240 миллиардов рублей составили налоговые поступления.
– Если в этом году сохраним такой же темп и приумножим сборы, то год станет результативным и для экономики края, и для его жителей, – отметил глава региона.
На Кубани трудоспособное население составляет 3,1 миллиона человек. Из них 2,5 миллиона работают, получают зарплату и платят налоги. Для легализации трудовых отношений разработан аналитический инструмент по анализу рынка и фонда оплаты труда.
- Глава Кубани отметил, что снижение неформальной занятости входит в число приоритетных направлений, а озвученные мероприятия позволят сделать эту работу более эффективной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU