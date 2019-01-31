Краснодарский край обеспечивает 40 процентов налоговых доходов ЮФО

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-31T14:51:36+03:00

По этому показателю в прошлом году регион стал первым среди восьми субъектов округа

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Вениамин Кондратьев встретился с руководителем управления Федеральной налоговой службы РФ по краю Алексеем Семеновым. Они обсудили итоги и планы на 2019 год.

В прошлом году в бюджет было мобилизовано 275 миллиардов рублей доходов. Большую долю из этой суммы, около 240 миллиардов рублей составили налоговые поступления.

– Если в этом году сохраним такой же темп и приумножим сборы, то год станет результативным и для экономики края, и для его жителей, – отметил глава региона.

На Кубани трудоспособное население составляет 3,1 миллиона человек. Из них 2,5 миллиона работают, получают зарплату и платят налоги. Для легализации трудовых отношений разработан аналитический инструмент по анализу рынка и фонда оплаты труда.

- Глава Кубани отметил, что снижение неформальной занятости входит в число приоритетных направлений, а озвученные мероприятия позволят сделать эту работу более эффективной, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU