СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-31T15:06:52+03:00

В Сочи застройщик на деньги дольщиков на месте частного дома хотел возвести многоквартирный Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

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В Сочи застройщик на месте частного дома хотел возвести многоквартирный. По инициативе прокурора возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения средств дольщиков.

- Было установлено, что в июле 2018 года мужчина получил разрешение на строительство частного дома на участке площадью 700 квадратных метров. Но он заключил с двумя гражданами договоры инвестирования постройки многоэтажки. Застройщик получил от них более 3 миллионов 400 тысяч рублей. Это подтверждается соответствующими расписками, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сейчас на участке уже есть фундамент, ведутся работы по возведению первого этажа.

Сделки, которые заключил мужчина, представляют собой договоры участия в долевом строительстве. Они составлены с нарушением действующего законодательства, без получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU