2019-01-31T15:17:44+03:00
Общество

В Анапском археологическом музее появились артефакты возрастом 5 тысяч лет

Это керамические конусы высотой около 20 сантиметров
Александра ПОДУШКО
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Фото: museumanapa.ruФото: museumanapa.ru
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Коллекция Анапского археологического музея пополнилась редкими находками, которые обнаружили при раскопках рядом со станицей Старотитаровской в 2015 году.

- Это керамические конусы. Формой они напоминают колоколы, в верхней части которых – два боковых отверстия. Высота предметов варьируется в пределах 20 сантиметров, - рассказали в пресс-службе музея.

Артефакты относятся к майкопской археологической культуре. Хронологически ученые относят ее существование ко второй половине IV – началу III тысячелетия до нашей эры.

Предполагают, что эти предметы использовались в очагах, а также могли нести магическую символику. При использовании конусов как подставок под котел горящие угли под ними сохранялись долгое время. Эти предметы могли входить в комплект разборного переносного очага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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