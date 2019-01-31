СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-31T15:29:35+03:00

В Славянском районе мужчина напал на продавщицу с ружьем и отобрал у нее 20 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

За разбой он может провести в тюрьме 10 лет

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В дежурную часть полиции Славянского района обратилась продавец круглосуточного магазина станицы Анастасиевской. Женщина сообщила, что в торговый зал вошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом похожим на ружье, потребовал выдать ему деньги из кассы. Она отдала 20 тысяч рублей, после чего он скрылся.

Правоохранители опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении торгового зала, а также в районе совершения преступления. Они составили ориентировку на розыск подозреваемого, ее передали всем дежурным нарядам.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья, у него нашли пневматическую винтовку. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что деньги уже успел потратить.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU