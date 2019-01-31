СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-31T15:49:02+03:00

В Сочи мужчины хотели вынести из магазина алкоголь стоимостью 35 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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- В Сочи по сигналу «Тревога» наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в один из гипермаркетов города. Там правоохранители задержали двух граждан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчины пытались вынести из магазина неоплаченный товар – алкогольную продукцию общей стоимостью свыше 35 тысяч рублей.

Задержанными оказались 29-летний и 25-летний местные жители. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Напомним, на Кубани задержали девушку, которая украла у пенсионерки 12000 рублей. Украденные деньги у задержанной изъяли и вернули пожилой женщине. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU