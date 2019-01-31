2019-01-31T15:58:57+03:00
Общество

На Кубани поздравили победителей и призеров регионального чемпионата WorldSkills Russia

Торжественное мероприятие прошло 31 января в Доме культуры учащейся молодежи
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодаре наградили победителей и призеров регионального чемпионата WorldSkills Russia. Молодых профессионалов поздравила вице-губернатор Анна Минькова. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 31 января, в Доме культуры учащейся молодежи.

- Конкурсные испытания проходили по 73 компетенциям. Участие в них принял 489 человек из 85 кубанских техникумов и колледжей, а также трех вузов, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам определили 78 золотых медалистов, 71 – серебряный, 72 – бронзовых. Еще 9 участников отметили за профессиональное мастерство.

Впервые участники из России побывали на чемпионате в 2014 году. За это время втрое выросло количество участников регионального чемпионата. В первый год их было около 170, то сегодня – 500 человек.

Победители регионального чемпионата примут участие во Всероссийских отборочных соревнованиях на право представить Краснодарский край в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Казани в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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