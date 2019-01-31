2019-01-31T16:05:50+03:00
Общество

В Краснодарском крае пройдет акция «Кубань против рака»

Жители региона смогут посетить онколога без записи
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае пройдет профилактическая акция «Кубань против рака». Она начнется с традиционного Дня открытых дверей. Мероприятие пройдет 2 февраля в Новороссийске, а 4 февраля в Армавире, Сочи, Ейске и Краснодаре. Во время «Недели мужского и женского здоровья» жители Кубани смогут без записи и направления пройти обследование на онкологию. «Неделя мужского здоровья» пройдет с 18 по 22 февраля во всех поликлиниках края. Женщин медики ждут с 25 февраля по 1 марта.

– Такие мероприятия позволяют уже на ранней стадии заподозрить злокачественные новообразования и предраковые заболевания. Это обеспечивает своевременное направление пациента на лечение, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Отметим, в 2017 году на Кубани диагностировано более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей. У 58,8% пациентов на начальных стадиях. Почти треть заболеваний удалось выявить именно благодаря проводимым в регионе профилактическим акциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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