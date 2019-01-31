2019-01-31T16:22:08+03:00
Общество

В Краснодаре в районе Красной и Новокузнечной появится новая зона отдыха

Работы по благоустройству новой территории начались 31 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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На главной улице Краснодара появится новая зона отдыха. Она будет находится на улице Красной на пересечении с Новокузнечной.

- Это относительно небольшая территория, но такие участки тоже нужно развивать и приводить в порядок. Поэтому по просьбам горожан было принято решение благоустроить ее. Здесь смогут проводить время жители соседних домов, и те, кто гуляет по Красной, - рассказал глава администрации Западного округа Александр Кучмин.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

- Площадь новой территории для отдыха составит около 150 квадратных метров. Уже завезли плитку, рабочие укладывают ее. Потом установят вазоны с деревьями и лавочки и дополнительные светильники. Главный объект, который здесь появится – это беседка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Предположительно официальное открытие новой территории состоится накануне майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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