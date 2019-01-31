2019-01-31T16:22:26+03:00
Общество

В Краснодаре не осталось городских учреждений здравоохранения

Их передали в собственность Краснодарского края
Максим ОСОКИН
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фото: архив КПфото: архив КП
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В администрации Краснодара появится отдел по вопросам здравоохранения. Он будет курировать вопросы оказания медицинской помощи жителям столицы Кубани, а также взаимодействовать с министерством здравоохранения края. Новая структура создается вместо ликвидированного управления здравоохранения.

— Городские учреждения здравоохранения полностью переданы в государственную собственность Краснодарского края. Но мониторить ситуацию с оказанием жителям Краснодара надо, а также создавать в городе новые поликлиники и больницы. Этим и займется новая структура, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Новый отдел по вопросам в сфере охраны здоровья граждан будет работать в структуре управления делами, но при этом находиться в непосредственном подчинении заместителя главы Краснодара, курирующего социальную сферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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