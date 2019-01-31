2019-01-31T16:58:04+03:00
Звезды

На Кубани отремонтируют более 30-ти учреждений культуры

Работы проведут до 2024 года в рамках профильного нацпроекта
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае в рамках реализации профильного нацпроекта до 2024 года отремонтируют свыше 30-ти учреждений культуры. В частности, модернизируют 12 кинозалов, отремонтируют 19 культурно-досуговых учреждении и один театр. Также запланировано открытие пяти современных модельных библиотек. Финансирование работ превысит 720 млн рублей.

- Также средства направят на обеспечение музыкальными инструментами и оборудованием всех 175 учреждений дополнительного образования, шести колледжей и училищ. Также в Анапе, Сочи, Туапсе, Геленджике появятся виртуальные концертные залы, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

В 2019 году запланирован капитальный ремонт девяти учреждений культуры в муниципалитетах Краснодарского края. На эти цели потратят 37 млн рублей из бюджетов всех уровней. Еще 2 млн рублей направят на приобретение программного обеспечения и оборудования для внедрения платформы мультимедиа-гидов в музеях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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