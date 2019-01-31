СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-31T16:59:54+03:00

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В Краснодаре появится спортивный кластер. Такое решение было принято на 67 заседании городской Думы. В Генплане Краснодара закрепили территорию между Ближним Западным Обходом и улицей Дзержинского. Ее общая площадь 216 гектаров. Также еще два участка - в Пашковском жилом районе и в станице Старокорсунской отметили для строительства социальных объектов.

Спортивно - социальный кластер – это лишь часть этой территории, на остальной будет продолжена комплексная жилая застройка. Планируют возвести 9 детских садов на 2730 мест и 3 общеобразовательных школы .

- В Пашковском жилом районе, по улице Фадеева, 421/1 построят спортивный зал для художественной гимнастики и прыжкам на батуте. А в станице Старокорсунской по улице Красной,1 должен появиться спортивный комплекс, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В Генеральном плане эти участки теперь закреплены как территории спортивно-рекреационной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU