2019-01-31T17:19:47+03:00
Общество

Депутат гордумы Краснодара Ирина Маммаева сложила полномочия

Коллеги ее просьбу удовлетворили
Александра ПОДУШКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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- В Краснодаре произошла смена состава депутатов Городской думы, в ходе заседания 31 января по собственному желанию сложила полномочия Ирина Маммаева. Заявление от нее поступило еще 28 января. Коллеги ее просьбу удовлетворили, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Такое решение было принято из-за того, что она последнее время не проживала в Краснодаре и не занималась активной работой в Думе.

Ее место займет следующий по списку кандидат - Андрей Бутенко.

Ирина Маммаева родилась в 1985 году в Краснодаре. Она из семьи медицинских работников. В 2008 году окончила ИЭИУ (Институт экономики и управления),.

Работать в 2010 году начала в качестве генерального директора «Клиника №1». С 2011 года была замдиректора по аналитической работе в ООО «СП Плюс» Медицинский центр».

Маммаева была избрана в 2015 году по муниципальному избирательному округу по списку партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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