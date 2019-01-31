2019-01-31T17:38:01+03:00
Общество

В Сочи нет новых самостроев

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко
Александра ПОДУШКО
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В Сочи нет новых самостроевВ Сочи нет новых самостроевФото: Михаил ФРОЛОВ
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На совещании по пресечению незаконного строительства стало известно, что в Сочи не появилось новых самостроев. Его провел вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Обсудили как решить проблему с уже имеющимися самоволками, по которым есть решение суда. Для этого администрация курорта привлекает инвесторов. Взамен предприниматели смогут получить земельный участок. В мэрию уже поступают предложения от бизнесменов со всей России.

- На три объекта у нас уже есть предложения по Имеретинской низменности. И вот приедет большая строительная кампания из Санкт-Петербурга, которая тоже будет рассматривать вопрос сносов, - прокомментировал Анатолий Пахомов.

Сейчас в Сочи 54 самостроя. В основном это многоэтажки. 22 объекта находятся на особом контроле. Эти здания в ближайшее время снесут.

- Вице-губернатор Кубани поручил муниципалитетам ежемесячно публиковать и актуализировать реестр самостроев, чтобы не допустить увеличения числа обманутых покупателей. В Сочи эта информация будет опубликована на сайте администрации города в разделе «Градостроительство», - рассказали в пресс-службе администрации города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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