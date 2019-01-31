В 2019 году «Росводоканал» инвестирует в развитие систем водоснабжения и водоотведения Краснодара около 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:38 2019-01-31T17:38:44+03:00

За 12 лет работы под управлением ГК «Росводоканал» предприятие достигло значительных результатов по улучшению водоснабжения Краснодара

Изменить размер текста: A A

31 января в администрации Краснодарского края состоялась рабочая встреча вице-губернатора Андрея Алексеенко и генерального директора ГК «Росводоканал» Антона Михалькова. В ходе совещания обсуждались показатели деятельности «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»), а также планы развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения краевой столицы.

За 12 лет работы под управлением ГК «Росводоканал» предприятие достигло значительных результатов по улучшению водоснабжения Краснодара. Приоритетным направлением дальнейшей работы водоканала являются мероприятия инвестиционной программы, сформированные на основе инженерно-технического анализа существующего состояния городских систем водоснабжения и водоотведения.

«За последние годы показатели работы «Краснодар Водоканала» улучшились кратно, выросла инвестиционная программа и объемы освоения средств, но, конечно, есть еще множество задач, которые надо решать. И это не только задачи перспективного развития, но и вопросы качества воды, замены сетей. Необходимо синхронизировать процессы развития города и инженерных систем», – подчеркнул Андрей Алексеенко.

«В 2019 году запланированный объем финансирования инвестиционной и производственной программ составит около миллиарда рублей. Сегодня краснодарский водоканал реализует нескольких значимых проектов, направленных на повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения столицы Кубани и улучшение экологической обстановки. Среди них ключевой и самый масштабный проект – реконструкция очистных сооружений канализации №2, который стартовал в прошлом году и будет поэтапно реализован к 2023 году. Это не только улучшит качество предоставляемых предприятием услуг, но и позитивно повлияет на экологический ландшафт региона», - рассказал Антон Михальков.

Также генеральным директором «Росводоканала» было озвучено, что в зоне внимания перспективного развития Группы новые регионы и города. Краснодарский край - регион особого фокуса, так как компания здесь давно работает, показывая хорошие результаты.

«Сегодня мы с большим интересом рассматриваем возможность начала работы в городе Новороссийске. Мы готовимся вынести на рассмотрение руководству края и города техническое и экономическое предложения, и «Росводоканал» готов проделать в городе Новороссийске большую работу в интересах потребителей», - отметил Антон Михальков.

ИСТОЧНИК KP.RU