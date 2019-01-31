2019-01-31T17:42:02+03:00
Происшествия

Сочинца будут судить за мошенничество более чем на миллиард рублей

Ему может грозить до 10 лет тюрьмы
Максим ОСОКИН
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фото: архив КПфото: архив КП
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На Кубани передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Сочи. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

- Как установило следствие, 46-летний житель Сочи, владея рядом фирм, несколько лет привлекал денежные средства граждан под видом долевого участия в строительстве двух многоквартирных жилых домов в Сочи. Злоумышленник дома большей этажности, чем было указано в разрешении на строительство. При этом дома в эксплуатацию он так и не ввел, чем причинил материальный ущерб в размере 1 миллиард 300 миллионов рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также обвиняемый продал несколько нежилых помещений в торговом центре, а затем обратился в государственные органы с жалобой о том, что не получил деньги по договорам долевого участия. В результате он был восстановлен в правах в одностороннем порядке. Нанесенный такими действиями ущерб оценивается более чем в 107 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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