Моряк из Новороссийска, которого взяли в плен пираты, вернулся на родину

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-31T17:52:55+03:00

Изменить размер текста: A A

2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy». На борт высадились около 10 вооруженных головорезов. Два часа они грабили команду, а затем забрали с собой шесть членов экипажа. Среди них оказался и новороссиец - третий помощник капитана корабля Александр Симонов.

Выяснилось, что 8 января разбойники уже вышли на связь с судовладельцем контейнеровоза, чтобы выставить свои требования по обмену моряков. Переговоры не продлились и трех недель. 30 января стало известно, что всех пленных освободили.

- По информации посольства России в Абудже, 28 января освобождены члены экипажа контейнеровоза «Манди», захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе. Моряки прибыли на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное, - сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU