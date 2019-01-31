2019-01-31T18:12:27+03:00
Общество

В Сочи состоится концерт, посвященный пятилетию Олимпиады-2014

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта с 9 по 14 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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- В Сочи 7 февраля в Зимнем театре состоится тематический концерт. Он будет посвящен пятилетию Олимпиады-2014. На сцене перед зрителями предстанут заслуженная артистка России Татьяна Остудина, Элеонора Моисеенко, Кирилл Жидков, а также ансамбль казачьей песни «Любо» и вокальный ансамбль «Сочи-Соло», - рассказали в администрации Сочи.

- Также в этот день выпускник сочинского училища искусств, который с отличием окончил Российскую Академию художеств имени Репина, Константин Алексеев предаст в дар Зимнему театру полотно «Спорт». Он работал над этой картиной несколько лет. Размер творения – больше двух метров, - сообщили в пресс-службе СКФО.

Мероприятия в честь первого юбилея Игр-2014 пройдут во всех районах Сочи с 9 по 14 февраля.

Зимний театр находится по адресу: улица Театральная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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