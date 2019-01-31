Артур Малоян перешел в ФК «Урожай»

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-31T18:31:32+03:00

Контракт с нападающим рассчитан на два с половиной года

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Клуб подписал контракт с футболистом Артуром Малояном. Об этом стало известно, сегодня, 31 января.

29-летний форвард является уроженцем Краснодара. Свой профессиональный путь он начал в московском «Спартаке». Там он сыграл 5 матчей. Последним клубом, где выступал Артур Милоян, был «Енисей», а первую часть нынешнего сезона он провел на правах аренды в «Тюмени». Там он участвовал в 14 матчах и забил один мяч.

- Контракт с нападающим рассчитан на два с половиной года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Также «Урожай» пополнит полузащитник Олег Дмитриев из «Балтики».

ИСТОЧНИК KP.RU