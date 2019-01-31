2019-01-31T19:11:44+03:00
Общество

В Краснодаре перенесли остановку общественного транспорта

Это сделано для улучшения ситуации на пересечении улиц Красной и Гаврилова.
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре изменено место остановки общественного транспорта в районе пересечения ул. Красной и ул. им. Гаврилова. Ее перенесли на 70 метров в сторону кинотеатра «Аврора». Предполагается, что это позволит улучшить транспортную ситуацию на перекрестке.

— По Красной проходит большое количество маршрутов общественного транспорта. Зачастую автобусы и троллейбусы просто не помещаются на остановке, что ведет к перекрытию движения и замедлению транспортного потока, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что перенос остановочного пункта был согласован властями с ОГИБДД Управления МВД по городу Краснодару. Перенос остановочного павильона уже завершен. Сейчас специалисты ведут работы по монтажу перильного ограждения на месте старой остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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