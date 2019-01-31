На Кубани стартует прием заявок на конкурс президентских грантов

СЕГОДНЯ 19:37 2019-01-31T19:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани 1 февраля стартует прием заявок на конкурс президентских грантов от некоммерческих организаций Краснодарского края. Он продлиться до 15 марта.

- В 2018 году в число победителей конкурса вошли 65 НКО Кубани. Общая сумма грантов составила почти 75 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального департамента внутренней политики.

Проекты некоммерческих организаций, в первую очередь, направлены на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, а также образование и просвещение, патриотическое воспитание, развитие и сохранение семейных ценностей. Их реализуют во всех муниципалитетах Краснодарского края, привлекая местное население.

Департамент внутренней политики Кубани оказывает консультационную и иную поддержку некоммерческим организациям, желающим принять участие в конкурсе президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU