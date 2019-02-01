В Динском районе провели следственный эксперимент по факту смерти женщины

СЕГОДНЯ 00:37 2019-02-01T00:37:52+03:00

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В ноябре прошлого года около семи часов вечера в станице Нововеличковской Динского района произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщают сотрудники краевого ГАИ, женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Ее сбила машина марки Hyundai Accent и протащила несколько десятков метров по дороге. За рулем автомобиля находился 21-летний парень.

По словам свидетеля аварии Владимира, молодой человек двигался по проезжей части с большой скоростью.

- Возможно, если бы он ехал медленнее, то ничего бы не произошло. Женщина начала перебегать дорогу, когда машина была далеко, -отмечает очевидец. - Видимо, на обстоятельства повлияло еще и то, что водитель поздно увидел погибшую, ведь фары светили очень тускло.

Пострадавшей оказалась 50-летняя местная жительница. Она в течение многих лет работала медсестрой в Краснодаре.

Сын погибшей Вячеслав сообщает о том, что водитель иномарки прошел необходимую в подобных случаях экспертизу. В результате в организме молодого человека не обнаружили следов алкоголя.

Помимо уже проведенных провером, вечером 31 января сотрудники правоохранительных органов организовали следственный эксперимент.

Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщил сын погибшей Вячеслав, они выясняли минимальное расстояние, на котором водитель иномарки мог бы заметить пострадавшую. Для этого использовали идентичный автомобиль. Выяснилось, что в темное время суток, учитывая цвет верхней одежды погибшей (на ней была светлая куртка) и два фонарных столба, расположенных на участке, женщину было видно почти за 105 метров. Разрешенная скорость на месте аварии составляет 60 километров в час, а следовательно, тормозной путь - 30 метров. Также правоохранители установили скорость пешехода (они основывались на показаниях свидетеля аварии). Для этого задействовали статиста. Он двигался примерно так же, как и погибшая, и преодолел 10 метров (длина проезжей части) за 8,5 секунд.

- Данные факты указывают на то, что водитель иномарки значительно превысил допустимую скорость, из-за этого он и не смог во время затормозить, - отмечает Вячеслав.

ИСТОЧНИК KP.RU