В Краснодаре на улице Крылатой иномарка сбила двух пешеходов
В Краснодаре 31 января около 18:30 на улиц Крылатой в районе ТРЦ OZ Mall произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 27-летний водитель ехал за рулем автомобиля марки Skoda со стороны трассы М-4 «Дон» в сторону хутора Ленина. Он сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летняя женщинаот полученных травм скончалась на месте. 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в Выселковском районе 30 января около 13:00 в районе 39-километра автодороги станица Журавская – город Тихорецк произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате аварии водитель легковушки и его 19-летняя пассажирка получили травмы
ИСТОЧНИК KP.RU