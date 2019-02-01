В Краснодаре на улице Крылатой иномарка сбила двух пешеходов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-02-01T07:27:11+03:00

Фото: пресс-служба ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару

Женщина скончалась на месте, мужчину доставили в больницу

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В Краснодаре 31 января около 18:30 на улиц Крылатой в районе ТРЦ OZ Mall произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний водитель ехал за рулем автомобиля марки Skoda со стороны трассы М-4 «Дон» в сторону хутора Ленина. Он сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летняя женщинаот полученных травм скончалась на месте. 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Выселковском районе 30 января около 13:00 в районе 39-километра автодороги станица Журавская – город Тихорецк произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии водитель легковушки и его 19-летняя пассажирка получили травмы

ИСТОЧНИК KP.RU