На Кубани сеть аптек «Ригла» оштрафовали за взятку полицейскому
В Краснодарском крае сеть аптек «Ригла» оштрафовали на 1 миллион рублей за взятку полицейскому.
Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации, которая осуществляет реализацию лекарственных препаратов.
Было установлено, что сотрудник аптеки предложил полицейскому деньги, чтобы тот не составлял административный материал. Вскоре суд признал его виновным в мелком взяточничестве (по ст. 291.1 УК РФ).
В отношении ООО «Ригла» было возбуждено административное дело за передачу незаконного вознаграждения в интересах фирмы (по ч. 1 ст. 19.28 КоАП).
- Постановлением суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу, деньги сеть аптек уже выплатила, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU