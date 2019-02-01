На Кубани сеть аптек «Ригла» оштрафовали за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-01T07:47:49+03:00

Преступление выявила прокуратура во время проверки в Кавказском районе

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В Краснодарском крае сеть аптек «Ригла» оштрафовали на 1 миллион рублей за взятку полицейскому.

Прокуратура Кавказского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации, которая осуществляет реализацию лекарственных препаратов.

Было установлено, что сотрудник аптеки предложил полицейскому деньги, чтобы тот не составлял административный материал. Вскоре суд признал его виновным в мелком взяточничестве (по ст. 291.1 УК РФ).

В отношении ООО «Ригла» было возбуждено административное дело за передачу незаконного вознаграждения в интересах фирмы (по ч. 1 ст. 19.28 КоАП).

- Постановлением суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей. Решение вступило в законную силу, деньги сеть аптек уже выплатила, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU