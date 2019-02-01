В Анапе оштрафовали автоледи, которая проехала на машине по набережной

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-01T08:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе в ночь на 31 января местная жительница, пренебрегая запрещающими знаками, проехала на автомобиле по набережной со стороны Маяка до улицы Кирова и обратно. Видеозапись, подтверждающую ее «заслуги», она выложила на личной страничке в социальных сетях.

Ролик очень быстро разошелся по всем анапским пабликам, а девушкой в результате заинтересовались сотрудники полиции.

Благодаря видеокамерам «Безопасный город» правоохранители по горячим следам задержали автолюбительницу и выписали ей штраф.

- За этот вояж она заплатит несколько тысяч рублей, - сообщили на странице администрации Анапы в Instagram.

Напомним, 26 января в Лабинске пожилая женщина сбила трехлетнюю девочку. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил многочисленные травмы, от которых умер в больнице.

В Анапе автоледи катается по набережной.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU