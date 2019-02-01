В Краснодаре аварийность на объектах водоснабжения снизилась на 10 процентов
В Краснодаре 31 января заместители губернатора Андрей Алексеенко и Анатолий Вороновский встретились руководством группы компаний «Росводоканал» и «Краснодар Водоканал».
На заседании обсудили развитие сетей водоснабжения в краевой столице.
В прошлом году благодаря совместной работе «Краснодар Водоканала» с городской администрацией были заменены коммуникации на улице Тургенева, на улице Мачуги обновили сети канализации.
- С 2006 года «Краснодар Водоканал» инвестировал в жилищно-коммунальное хозяйство кубанской столицы 4,6 миллиарда рублей. В 2018 году больше 500 миллионов рублей, – прокомментировал генеральный директор «Росводоканала» Антон Михальков.
- Обсудили масштабный проект по реконструкции очистных сооружений канализации №2. Он стартовал в прошлом году и будет реализован к 2023 году, при этом работа останавливаться не будет, - сообщили в администрации края.
Проведенная модернизация водоснабжения и водоотведения в Краснодаре позволила уменьшить потери в сетях, за счет приобретения новой техники время устранений аварий сократилось с 16 до 8 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU