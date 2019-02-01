В Краснодаре 13 апреля состоится открытие мото-сезона

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-01T08:47:04+03:00

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В Краснодаре 13 апреля в честь старта сезона пройдет мотопробег.

Колонна мотоциклистов проедет по главным улицам краевой столицы и финиширует на открытой концертной площадке Arena Hall. Тут всех участников будет ждать праздничная программа - концерт, конкурсы, фуд-корт и другие развлечения, касающиеся байкерской жизни.

- Сбор всех желающих состоится на парковке гипермаркета О'Кей по улице Мачуги 2, с 12:00. Старт пробега в 13:00,- об этом сообщили в сообществе краснодарских мотоциклистов.

Напомним, в Сочи 7 февраля в Зимнем театре состоится тематический концерт. Он будет посвящен пятилетию Олимпиады-2014. Мероприятия в честь первого юбилея Игр-2014 пройдут во всех районах Сочи с 9 по 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU