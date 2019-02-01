Краснодарцев приглашают на экскурсию «От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-01T09:11:30+03:00

Она пройдет в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

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- В Краснодарце пройдет экскурсия «От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани». За два часа участники узнают об освоении кубанских земель казаками, их служб, об исторических личностях, о памятниках, разрушенных в годы ВОВ, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко.

Она состоится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Экскурсия пройдет по маршруту: музей - Мариинский сквер – Войсковой собор князя Александра Невского – памятник Екатерине II – скульптурная композиция «Преемственность поколений» - площадь Победы – мемориальная доска А. И. Покрышкину – Кубанский государственный медицинский университет.

Записать можно по телефону - (861)268-09-00. Даты проведения сборных экскурсий – 10, 17, 24 февраля в 11:00.

Стоимость 250 рублей с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU