Краснодарцев приглашают на экскурсию «От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани»
- В Краснодарце пройдет экскурсия «От Суворова до Покрышкина. Воинская доблесть Кубани». За два часа участники узнают об освоении кубанских земель казаками, их служб, об исторических личностях, о памятниках, разрушенных в годы ВОВ, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко.
Она состоится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Экскурсия пройдет по маршруту: музей - Мариинский сквер – Войсковой собор князя Александра Невского – памятник Екатерине II – скульптурная композиция «Преемственность поколений» - площадь Победы – мемориальная доска А. И. Покрышкину – Кубанский государственный медицинский университет.
Записать можно по телефону - (861)268-09-00. Даты проведения сборных экскурсий – 10, 17, 24 февраля в 11:00.
Стоимость 250 рублей с человека.
ИСТОЧНИК KP.RU