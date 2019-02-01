2019-02-01T09:26:20+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе мужчина угнал КамАЗ

Автомобиль он спрятал в ангаре
Александра ПОДУШКО
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В Белоглинском районе мужчина угнал КамАЗВ Белоглинском районе мужчина угнал КамАЗФото: Архив "КП"
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В Белоглинском районе 34-летний местный житель обвиняется в краже ( ч. 3 статьи 158 УК РФ).

Житель Ростовской области обратился в полицию. Он заявил, что его КамАЗ угнали. Машину он припарковал на обочине автодороги Тихорецк - Белая Глина. Но когда утром пришел на это место, то ее там уже не оказалось. Сумма ущерба составила более 280 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. В совершении преступления заподозрили 34-летнего местного жителя. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что путем подбора ключа мужчина вскрыл дверь кабины автомобиля, запустил двигатель и уехал на нем. Похищенный автомобиль нашли в ангаре, который арендовал задержанный. Машину вернули владельцу.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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