2019-02-01T09:50:52+03:00
Общество

В Краснодаре открылся бесплатный центр спортивного тестирования детей

Они получат рекомендации по выбору подходящего для них вида спорта
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре открылся бесплатный центр спортивного тестирования детейВ Краснодаре открылся бесплатный центр спортивного тестирования детейФото: Елена АСТАФУРОВА
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- В восьми городах стартовал проект «Стань чемпионом», среди которых Краснодар. Дети от шести до двенадцати лет бесплатно могут пройти тестирование и получить рекомендации по выбору подходящего для них вида спорта, - сообщили на официальном сайте проекта «Стань чемпионом».

На обследование потребуется примерно полтора часа. Результаты сообщат уже через десять минут. В тестирование входит измерение физических данных, объема легких, проверка плоскостопия и вестибулярного аппарата, упражнения на скорость и внимательность, а также бег, прыжки, наклоны, броски мяча.

Этот проект поможет выявить детей, обладающих определенными качествами для спортивной подготовки, которые могут показать в будущем высокий спортивный результат

Записаться на бесплатное тестирование можно на официальном сайте проекта или через колл-центр 8 (800) 505-75-00.

В Краснодаре центр находится на улице Пригородной, 24/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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