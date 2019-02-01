В Краснодаре на ремонт внутридворовых проездов выделят 16 миллионов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-01T10:01:06+03:00

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Внутригородским округам Краснодара добавили полномочия по организации ремонта внутридворовых территорий и проездов. На эти цели выделят 16 миллионов рублей. Перераспределение полномочий обсудили на 67 заседании городской Думы Краснодара.

- Внутригородские округа смогут вести ремонт, ориентируясь в первую очередь на обращения жителей, на их заявки и просьбы, - сказал Евгений Первышов.

- В этом году выделят 16 миллионов рублей - по 4 миллиона на каждый округ, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Ежегодно приходит множество заявок от жителей именно по такому ремонту. Чтобы залатать ямы или повреждения в проездах между домами. Объемы там небольшие, но жителям такие проблемы доставляют серьезные неудобства, - сказал глава Прикубанского внутригородского округа Александр Журавлев.

ИСТОЧНИК KP.RU